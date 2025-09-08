Титов анонсировал возвращение в Россию крупного и малого американского бизнеса

Американский бизнес – крупный и малый – готов вернуться в Россию, но после "урегулирования актуальных политических вопросов", заявил спецпредставитель президента РФ по ESG Борис Титов.

"Конечно, есть перспективы. Но все зависит от того, как мы урегулируем все вопросы, которые сегодня еще остаются на повестке дня с точки зрения ситуации, которая сложилась в политической сфере", - цитирует Титова ТАСС.

"Американские компании готовы приехать в Россию - как крупные, так и малые компании, - но только после того, как этот вопрос будет решен. Я надеюсь, что в ближайшее время он будет решен", - добавляет бывший бизнес-омбудсмен.