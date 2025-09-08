Трех жителей Сургута обвиняют в убийстве с особой жестокостью и разбойном нападении

Трех жителей Сургута обвиняют в убийстве с особой жестокостью и разбойном нападении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемые, воспользовавшись доверием потерпевшего, солгали ему о том, что у них есть крупная сумма в иностранной валюте. Они предложили мужчине обменять ее на рубли по выгодному курсу. Потерпевший обратился к знакомым и попросил у них более восьми миллионов рублей для совершения сделки.

В назначенном месте встречи на территории СНТ "Речник" обвиняемые напали на мужчину, двое ударили его ножом, третий помог соучастникам скрыться с деньгами. От полученных ран мужчина умер.

Похищенные деньги злоумышленники разделили между собой и пытались скрыться. Двое фигурантов были задержаны за границей и экстрадированы в Сургут.