Мессенджер Max за месяц заблокировал 67 тысяч подозрительных аккаунтов

В августе центр безопасности мессенджера Max заблокировал около 67 тыс. подозрительных аккаунтов, выявил и удалил более 13 тыс. вредоносных файлов. Самой распространенной причиной блокировки стали попытки спам-рассылок, сообщили в пресс-службе VK (компания-разработчик Max). В компании сообщили, что аккаунты, с которых предпринимались попытки мошеннических действий, заблокированы пожизненно.

По данным центра безопасности, в августе через кнопку "Пожаловаться" направили 27 тыс. обращений.

В области обеспечения безопасности Max сотрудничает со Сбером (тестируются антифрод-технологии компании) и "Лабораторией Касперского" (автоматическая проверка номеров).