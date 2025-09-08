Прокуратура заставила представителя "Уральских авиалиний" отменить "сервисный сбор" в аэропорту

Транспортная прокуратура добилась отмены так называемого "сервисного сбора", организованного представителем "Уральских авиалиний".

Проверка показала, что ООО "АЭРОДОМ" является представителем авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту "Жуковский" (Московская область). Было установлено, что в 2024-2025 годах при оформлении услуг, предоставляемых перевозчиком, с пассажиров незаконно взималась дополнительная плата за оформление ручной клади и багажа. Размер этого "сервисного сбора" составлял 500 рублей.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, такой сбор является нарушением Федеральных авиационных правил. По итогам проверки был принесен протест, после чего локальный акт о "сервисном сборе" был отменен.

Напомним, ранее "Уральские авиалинии" ответили на претензии прокуратуры по поводу похожих незаконных сборов в аэропорту Сочи. Перевозчик обещал проверить своего представителя.