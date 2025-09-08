Суд окончательно отказался возвращать квартиру Долиной покупательнице

Мосгорсуд отклонил жалобу Полины Лурье на решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной.

Решение было принято судом в закрытом режиме, передает РИА Новости.

В марте иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной был удовлетворен. Иск певицы и встречный иск Лурье были объединены в одно производство и рассматривались в закрытом режиме.

Напомним, ранее Долина рассказывала, что у нее обманом выманили квартиру и деньги – почти 200 млн рублей. По данным полицейских, аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по июль 2024 года вводили в заблуждение артистку и убеждали ее перевести накопления на "безопасные счета". В результате Долину склонили к передаче денег с продажи квартиры в Москве курьеру. На недвижимость знаменитости был наложен арест. Изначально по делу были задержаны два фигуранта: курьер Анжела Цырульникова и так называемый обнальщик Дмитрий Леонтьев. Они арестованы, по их домашним адресам были проведены обыски.

В декабре сообщалось, что сотрудники полиции задержали предполагаемого участника мошенничества с деньгами певицы Ларисы Долиной. Речь идет о 20-летнем жителе Тольятти. Он обналичил часть похищенных у певицы средств и передал неизвестным. Парень признался, что открыл банковскую карту на свое имя и перевел с нее деньги неизвестным. Также был задержан 43-летний мужчина из Йошкар-Олы. Shot писал, что эти двое выполняли основные функции в схеме обмана. Они отвечали за банковские карточки для переводов и сим-карты для переговоров между членами организованной группы.