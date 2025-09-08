Свердловские подростки окажутся на скамье подсудимых за теракт на жд-путях

Приволжская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о совершении теракта на железной дороге в Свердловской области. Речь идет о двух подростках из Красноуфимска, которые за плату в 10 тыс. рублей подожгли релейный шкаф, расположенный на перегоне станций Красноуфимск – Зюрзя Горьковской железной дороги в Свердловской области.

Инцидент произошел в первой половине января. По версии следствия, группа из нескольких подростков совершила поджог релейного шкафа. Оборудование, обеспечивающее бесперебойное и безопасное движение пассажирских и грузовых поездов на этом участке, было повреждено. Это не только нанесло имущественный ущерб железной дороге, но и создало опасность для движения поездов.

Подростков задержали сразу же после преступления. Правоохранители выяснили, что инструкции о том, как и где совершить поджог, подозреваемые получали через мессенджер. За это неизвестный обещал несовершеннолетним 10 тыс. рублей.

Оба подростка обвиняются по п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ "Террористический акт". В отношении неустановленного лица, раздававшего указания в интересах Украины на почве враждебности к РФ, уголовное дело выделено в отдельное производство.

Уголовное дело направлено в Центральный окружной военный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.