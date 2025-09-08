Генпрокуратура требует национализировать "Ростовводоканал"

Генпрокуратура России подала иск о национализации АО "Ростовводоканал", активы которого оцениваются более чем в 4,6 млрд руб. Одним из собственников компании является бывший заместитель министра энергетики РФ Станислав Светлицкий, передает РИА Новости со ссылкой на исковое заявление прокуратуры. В надзорном ведомстве уточнили, что иск подан по инициативе генпрокурора Игоря Краснова.

Прокуратура считает, что текущие собственники (ответчиками выступают Светлицкий, Михаил Чернышев (мэр Ростова-на-Дону с 1993 по 2014 гг.) и АО "Евразийский") незаконно получили активы в собственность. В качестве обеспечительной меры на имущество компании просят наложить арест.

МУП "Водоканал" в Ростове-на-Дону был создан в 1993 году, в 2006 году контроль над предприятием установил холдинг "Евразийский". Его бенифициаром через иностранные офшоры является Светлицкий. С ноября 2005 по июнь 2006 года он был замруководителя Ростехнадзора, с ноября 2008 по июнь 2010 - замминистра энергетики РФ.

Помимо прочего прокуратура обвиняет собственников в выводе средств из предприятия и приобретении на них элитной недвижимости.