Хотел уехать в Ярославль: на вокзале Екатеринбурга задержали объявленного в федеральный розыск

В Екатеринбурге транспортные полицейские задержали 20-летнего уральца, объявленного в федеральный розыск. Его "взяли" на железнодорожном вокзале.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, молодой тавдинец проходит обвиняемым по уголовному делу об угрозе убийством. Он находился под подпиской о невыезде, но скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

В минувшие выходные сотрудникам транспортной полиции на станции "Екатеринбург-Пассажирский" стало известно, что парень может воспользоваться железнодорожным транспортом. По приметам, указанным в ориентировке, силовики задержали молодого человека на вокзале Екатеринбурга. Он пытался сесть в поезд, на котором планировал добраться до Ярославля.

Уральца доставили в линейный отдел. О его задержании уже сообщено инициатору розыска.

Напомним, в конце прошлого года на ЖД-вокзале Екатеринбурга задержали иностранца, находившегося в международном розыске. Он скрывался от следствия и собирался уехать в Москву.