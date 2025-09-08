Пермяков попросили не бояться хлопков и вертолетов: в краевой столице проводят учения

Сегодня на территории краевой столицы проводились запланированные учения подразделений Минобороны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства безопасности Пермского края.

Цель совместных учений — отработка действий по ликвидации и недопущению чрезвычайных ситуаций. Во время проведения учений задействуется различная техника наземного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, в том числе имитация боевого оружия. Поэтому пермяки могли наблюдать сегодня в небе полеты вертолетов, легкомоторных самолетов, а также слышать громкие хлопки.

Такие учения также пройдут 10 и 12 сентября. Жителей краевой столицы просят сохранять спокойствие, учения носят плановый характер, угрозы безопасности для населения нет.