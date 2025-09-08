08 Сентября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Экс-завхоза детсада в Екатеринбурге признали виновной в смерти 4-летней воспитанницы

Бывшая заведующая хозяйством детского сада №180 в Екатеринбурге признана виновной в халатности, которая привела к смерти 4-летней воспитанницы в 2023 году. В прошлом году по этому делу уже вынесли приговор воспитателю, которая недоглядела за ребенком.

Напомним, инцидент произошел 25 января. Утром детская группа отправилась на прогулку под присмотром своего воспитателя. Девочка во время игр застряла головой в проеме детской горки, повиснув в вертикальном положении. Она не могла выбраться самостоятельно и только спустя время ее заметила воспитатель. Ребенка госпитализировали в детскую больницу, однако через пять суток девочка скончалась.

"Следствием установлено, что подсудимая должным образом не осуществляла регулярный визуальный осмотр детского игрового оборудования на территории дошкольного образовательного учреждения и не проводила проверок на предмет наличия комплектующих деталей к нему", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно, с лишением права занимать определенные должности.

Екатеринбург, детсад, суд, ребенок, смерть, приговор


