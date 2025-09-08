У Путина появился официальный канал в мессенджере Max

Кремль объявил о начале работы официального канала президента России в мессенджере Max от VK. Сейчас у администрации президента есть канал в Telegram.

Между тем, сам Max еще не провел официальную презентацию, которая должна ознаменовать завершение бета-тестирования мессенджера. Ранее VK анонсировала презентацию текущей осенью, но не уточняла месяц.

Telegram-канал "Время госзакупок" сообщило, что за два часа у канала президента в Max появилось 15 тыс. подписчиков (для сравнения – в Telegram у канала более 290 тыс. подписчиков).