В Тюменской области отменили особый противопожарный режим

В Тюменской области отменили особый противопожарный режим, который действовал в регионе с 5 апреля 2025 года. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона подписал соответствующее постановление.

В этом году в регионе произошло в общей сложности 19 лесных и 144 ландшафтных пожара. Это значительно меньше прошлогодних цифр. Все возгорания были оперативно ликвидированы.

"Снижению пожарной угрозы способствовала не только погода. Учитывая опыт прошлых лет, мы приняли целый комплекс мер по развитию региональной лесопожарной и противопожарной служб, приобрели новую технику и современное оборудование. Для оперативного обнаружения возгораний используем более 100 камер видеонаблюдения и 63 БПЛА. А главное – активно работаем с людьми, убеждая соблюдать правила пожарной безопасности. Ведь основная причина природных пожаров – человеческий фактор", - сообщил губернатор Моор.

Особый противопожарный режим введен в регионе с 5 апреля. Тюменцам запрещали посещение лесов, сжигание мусора, использование открытого огня на дачах и личных подворьях. За нарушение правил пожарной безопасности законом предусмотрена ответственность, в том числе уголовная.