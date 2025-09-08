08 Сентября 2025
Образование Томская область
Фото: пресс-служба губернатора Томской области

Больше 12 тысяч первокурсников зачислены на бюджетные места томских вузов

В Томской области на бюджетные отделения вузов поступили 12 тысяч 401 студент. Такие данные были озвучены на аппаратном совещании с губернатором региона Владимиром Мазуром.

Приемная кампания завершилась во всех шести вузах: ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ТГАСУ, СибГМУ и ТГПУ, а также двух филиалах – Северском технологическом институте НИЯУ МИФИ и филиале Российского государственного университета правосудия. Зачислено на 100 первокурсников-бюджетников больше, чем годом ранее.

(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Томской области

"Мы с ректорами ведём системную работу с Минобрнауки по увеличению бюджетных мест, и министерство каждый год их добавляет. Чтобы ещё больше юных жителей области могли получить отличное образование, освоить востребованную специальность", - пояснил Владимир Мазур в своем Telegram-канале.

В этом году на первые курсы зачислено рекордное число победителей всероссийских предметных олимпиад и школьников, набравших 100 баллов за ЕГЭ, всего - 288 человек. Без экзаменов в томские вузы поступили 279 талантливых абитуриентов, победителей и лауреатов других конкурсов.

(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Томской области

Продолжается зачисление ребят, которые будут учиться на платной основе. Вместе с ними на первые курсы вузов будут зачислены свыше 20 тысяч студентов. Мало какой нестоличный город может похвастать тем, что каждый год принимает 20 тысяч молодых людей. И это, конечно, самая объективная оценка томскому высшему образованию. Важно, чтобы после получения дипломов специалисты оставались работать в области – в науке, промышленности, образовании, медицине и других отраслях.

(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Томской области

"Сегодня дал ряд поручений по улучшению условий для молодёжи. Нужно усилить взаимодействие с работодателями, с главами городов и районов, обеспечить достойные условия для работы и жизни в городах и сёлах.", - подчеркнул губернатор.

Развивать кадровый потенциал в высокотехнологичных производствах и социальной сфере, готовить лучших специалистов помогают президентские национальные проекты "Кадры" и "Молодёжь и дети".

Теги: владимир мазур, приемная кампания, первокурсник, бюджет


