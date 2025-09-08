Лавров: США начинают слышать Россию о первопричинах конфликта на Украине

США начинают слышать Россию о первопричинах конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Американские коллеги уже поняли и публично сказали, что НАТО должно быть закрытой темой, а это одна из главных причин, по которой возникла вот эта вот ситуация на Украине», - цитирует министра РИА Новости.

Лавров добавил, что Вашингтон начинает слышать, что Москва говорит про другие первопричины, включая вопрос истребления всего русского.

Напомним, в августе Трамп заявил, что Украина "вернет себе прежнюю жизнь", но возвращение Крыма Украине уже невозможно, как и участие Украины в НАТО. Американский президент считает, что СССР (и Россия как его наследница) были правы, когда не хотели видеть НАТО у своих границ.