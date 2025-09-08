Новые санкции ЕС против России могут затронуть банки и нефтяные компании

ЕС изучает возможность введения в рамках нового пакета санкций против России мер в отношении банков, энергетических компаний, платежных систем, сообщает Bloomberg.

Также Евросоюз рассматривает возможность ужесточения санкций против крупных российских нефтяных компаний, отменив действующие исключения, которыми пользуется, например, "Роснефть".

Ранее в Дании предложили ввести ограничения на использование доходов России от операций с криптовалютой. Решение может стать частью 19 пакета санкций против России.

Также стало известно, что в странах Евросоюза обсуждают введение вторичных санкций против России. Министры иностранных дел ЕС встретятся в Копенгагене на текущей неделе и, как ожидается, обсудят ряд вариантов.