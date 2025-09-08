В Турции перестали работать соцсети на фоне массовых протестов

В Турции не работают соцсети и мессенджеры, пользователи сообщают о проблемах с доступом к Telegram, Whatsapp*, Х**, Youtube, Instagram* и Facebook*. Власти не комментируют ситуацию, СМИ предполагают, что блокируют социальные платформы именно турецкие силовики – на фоне массовых беспорядков, которые начались минувшей ночью в Стамбуле.

Поводом стал кризис в Народно-республиканской партии (НРП), которая считается основной политической оппозиционной силой в стране. Сообщалось, что по решению суда руководство НРП было отстранено, полномочия переданы некому временному совету. Среди отстраненных руководителей партии Озгюр Челик - он руководил стамбульским отделением НРП.

Сторонники партии вышли на улицы Стамбула и прошли маршем по центральным улицам. В ответ на это мэрия Стамбула объявила трехдневный запрет на массовые собрания, это не понравилось протестующим, начались столкновения с полицией.

*принадлежит американской корпорации Meta, которую российский суд признал экстремистской организацией и запретил на территории РФ

**соцсеть заблокирована в РФ