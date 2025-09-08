Жители Тюменской области отдали мошенникам 25 миллионов рублей за неделю

За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 73 жителя региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Общая сумма похищенных денежных средств превысила 25 млн руб. Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 3,7 млн руб.

Так, неизвестный, позвонив на сотовый телефон жителя областного центра, путем введения его в заблуждение, под предлогом предотвращения хищения денежных средств и несанкционированного спонсирования ВСУ, убедил потерпевшего перечислить свои сбережения на предоставленный банковский счет.

Прокуратурой Центрального административного округа Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования данного уголовного дела.