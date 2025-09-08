Директор Эрмитажа счёл маркировки выставок глупыми

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский полагает, что с системой возрастных маркировок пытались бороться, но теперь она – часть реальности, в условиях которой нужно жить.

"Есть вещи, которые можно показывать или нужно показывать специалистам, а другим на самом деле неинтересно, только затуманивать им мозги. Одна из самых глупых маркировок по возрасту, когда мы там пишем выставка "4+" или "16+"", - сказал РБК глава Эрмитажа, уточнив, что при даже при маркировке выставку в сопровождении родителей могут посетить дети, не достигшие рекомендованного возраста.

В России по возрасту маркируется информационная продукция, а также некоторые товары для детей. Система включает пять категорий: "0+", "6+", "12+", "16+" и "18+".