Алексей Текслер заявил о продолжении уникального проекта - фестиваля «Челябинская область – большая семья»

Региональный передвижной фестиваль «Челябинская область – большая семья», ставший уже традицией в регионе - одно из самых значимых событий лета на Южном Урале. Фестиваль стартовал в этом году в июне в Аше, после чего перемещался по территории Южного Урала. Площадки были организованы в крупных городах, селах и ЗАТО. Всего он побывал в 45 населенных пунктах Южного Урала. Жители региона получили уникальную возможность напрямую обратиться со своими вопросами в 11 министерств и главных управлений.

Финал фестиваля прошел накануне в Челябинске. В мероприятии приняли участие глава региона Алексей Текслер вместе с супругой Ириной и глава города Алексей Лошкин.

Открывая финальные мероприятия фестиваля, губернатор подчеркнул его значимость для региона.

«Это действительно уникальный проект, такой фестиваль проводится только у нас в регионе! Мы охватили всю область. Его основная цель – приблизить государственные структуры к нашим жителям», - сказал Алексей Текслер.

Инициаторы фестиваля ставили перед собой задачу создать открытую коммуникационную площадку для диалога между жителями и представителями органов власти с возможностью презентации современных достижений Челябинской области.

Так, в рамках передвижного фестиваля проходила работа общественных приемных губернатора и уполномоченных, проводили приемы региональные ведомства, представители государственных и муниципальных структур. Жители региона имели возможность получить профессиональные консультации по всем насущным вопросам – процедура получения льгот, мер поддержки, социальных выплат, трудовых отношений.

Так, в министерстве социальных отношений Челябинской области сообщили, что за помощью обратились около 700 человек. Вопросы были разные: оформление пособий, проработка правильности начислений, меры социальной поддержки семей.

Начальник управления демографической политики министерства социальных отношений Челябинской области Марина Зарезина пояснила: "С учетом заявленных тематик прошлого года и этого года мы ввели в состав консультантов специалиста нашего подведомственного учреждения – Единый центра реабилитации и поддержки участников СВО. Во всех территориях было его присутствие. 31 семью по итогам консультирования и работы мы взяли на дальнейшее сопровождение. Всего на площадках нашего ведомства приняло участие, включая детей, более 73 тыс. человек. Но конкретно получили консультацию и обращения почти 700 человек. Из них на сегодняшний день те, которые требовали дополнительных запросов, направления и проработки, девять обращений находятся в работе, все остальные отработаны".

Площадка фестиваля также предоставляла возможность пройти медицинское обследование и проконсультироваться у специалистов - медиков. Локация минздрава стала одной из самых популярных. За время фестиваля обследования прошли свыше 6 тысяч человек, отметил заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

"Из более чем 5000 человек, сдавших кровь на глюкозу, у 1023 человек мы выявили высокий сахар. То есть это история с продолжением, когда мы дальше их берем под наблюдение, назначаем дальнейшие обследования. Аналогичная ситуация у нас и с холестерином, где среди более чем 4810 прошедших мы выявили у 1100 человек повышенный уровень холестерина, который дает нам повод для дальнейших разбирательств, изучения рода этого холестерина и, соответственно, назначения опыта генетического лечения. Маммографию прошла 131 женщина, у 49 выявлены отклонения, и они взяты под дальнейшее обследование", - рассказал Евгений Ванин.

Отдельное внимание в фестивале в 2025 году было уделено вопросам профессионального самоопределения молодежи.

«Это место сегодня действительно является местом, где мы помогаем друг другу, подставляем плечо, и в этом уникальность этого мероприятия. Отдельные слова благодарности вам, Алексей Леонидович, за то, что вы стали фактически идейным вдохновителем этого фестиваля и поддерживаете его лично, своей вовлеченностью мотивируя всех нас к проведению его в таком формате», — отметил глава Челябинска Алексей Лошкин.

Особый акцент в рамках фестивальных мероприятий был сделан на патриотическом воспитании в связи с Годом защитника Отечества, объявленным Президентом. Все культурные мероприятия фестиваля были посвящены теме Великой Победы и поддержке традиционных семейных ценностей.

Всего в рамках фестиваля было проведено свыше 1 тысячи культурных и просветительских мероприятий; организовано более 1 тысячи консультаций по вопросам занятости, социальной поддержки и здравоохранения; оказана адресная бытовая помощь 125 пенсионерам и гражданам с ограниченными возможностями здоровья; 10 тысяч участников успешно выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».

Ярким событием финала фестивальных мероприятий стало награждение семейных пар Челябинской области, проживших в браке более полувека, знаком отличия «Семейное счастье». Эта региональная награда учреждена по инициативе губернатора Алексея Текслера.

«Мы награждаем пары, которые более 50 лет вместе, знаком «Семейное счастье». Эту награду может получить только семья. Она не индивидуальная. На мой взгляд, это здорово. Это праздник для всей семьи, а старшее поколение – это всегда основа семьи», – отметил Алексей Текслер.

И заявил о том, что уникальный проект будет продолжен.

«Мы продолжим проводить наш фестиваль и в следующем году. Это очень важно, потому что мы объединяем всю нашу замечательную область, а она – по-настоящему одна большая семья», – резюмировал Алексей Текслер.