ФСБ: Задержан гражданин Азербайджана, планировавший теракты на Ставрополье

На Ставрополье задержали гражданина Азербайджана, который, как утверждает ФСБ, готовил теракты на территории России по указанию украинских кураторов. Имя задержанного не раскрывается.

В российской спецслужбе сообщили, что ранее задержанный служил в специальных подразделениях вооруженных сил Азербайджана.

В ФСБ заявляют, что мужчина планировал собрать несколько бомб для терактов в Ессентуках и Ставрополе, в том числе в зданиях силовых ведомств.

Сейчас возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Азербайджанская дипмиссия и МИД республики пока не комментировали ситуацию.