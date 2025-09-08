Путин предложил Госдуме выйти из конвенции по предупреждению пыток

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдуму законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания была принята 26 ноября 1987 г., протоколы к ней были подписаны Россией в Страсбурге 28 февраля 1996 г.

С предложением отказаться от участия в конвенции в августе к президенту обратилось правительство РФ, обращение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Вероятно, Госдума оперативно рассмотрит законопроект – депутаты выходят с каникул на осеннюю сессию уже на следующей неделе.