08 Сентября 2025
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области отремонтировано более 60 километров коммунальных сетей

В Тюменской области в рамках подготовки к отопительному периоду отремонтировано более 60 километров коммунальных сетей, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Промежуточные итоги подготовки к зиме директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев представил сегодня на совещании с депутатами Тюменской областной думы. Он подчеркнул, что отопительный сезон 2024-2025 годов завершился 20 мая. На подготовку региона к зиме коммунальным службам отведено около 100 дней. Общий процент готовности региона к отопительному периоду на 1 сентября оценивается в 96,4%.

"По состоянию на текущую дату плановый ремонт теплосетей выполнен на 28,9 км сетей, что составляет почти 99%. Сети водоснабжения и канализации напрямую не участвуют в оценке готовности к отопительному периоду. Но мы эти данные ведем. Почти 33 км таких сетей за сезон обновили и часть еще в работе", - сообщил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

Специалисты коммунальных предприятий проводят профилактику и ремонт на 1336 котельных. К сезону готовят все 27,6 тыс. километров коммунальных сетей. Общий процент готовности региона к отопительному периоду оценивается в 96,4%

Полностью подготовка к зиме завершена в 12 муниципальных образованиях, в том числе в Ишиме, Тобольске и ряде округов. Дату начала отопительного сезона главы муниципалитетов определяют самостоятельно, но не позднее пятидневного периода со среднесуточной температурой до восьми градусов Цельсия.

