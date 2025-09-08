На Среднем Урале резко выросло число погибших в ДТП: статистика

В Свердловской области резко возросло число погибших в ДТП. В Госавтоинспекции привели статистику и назвали главную причину трагедий.

Как сообщили Накануне.RU в ГАИ региона, за август 2025 года на Среднем Урале в дорожно-транспортных происшествиях погибли 52 человека, в том числе шесть несовершеннолетних. В ведомстве отмечают, что это на 53% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Наибольшее число погибших зарегистрировано в Екатеринбурге (9 человек), Тугулымском районе (6 человек) и Каменске-Уральском (4 человека).

По 3 человека погибли в Богдановичском районе, Верхней Салде и Нижнем Тагиле. По 2 смертельных случая зафиксировано в Артемовском районе, Верхней Пышме, Новой Ляле и Первоуральске. В остальных свердловских муниципалитетах погибло по одному человеку.

По данным Госавтоинспекции, 23 человека погибли в результате столкновений транспортных средств. 10 жертв – это пешеходы, четверо – велосипедисты. Пять человек погибли в результате наезда на стоящее транспортное средство, еще пятеро – при съезде с дороги. При этом основной причиной большинства трагедий стал человеческий фактор, а именно грубые нарушения Правил дорожного движения – причем как водителями, так и пешеходами.

В ГАИ заявили, что ситуация вызывает крайнюю обеспокоенность.

"Всех этих трагических аварий можно было избежать, если бы каждый участник дорожного движения понимал свою ответственность, соблюдал ПДД и проявлял уважение ко всем, кто находится на дороге", - отмечают в ведомстве.