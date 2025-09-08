Бастрыкину доложат о травмировании ребенка в "Баден-Бадене"

Следователи организовали проверку после травмирования ребенка в "Баден-Бадене" в Екатеринбурге. О ее результатах доложат главе СК России Александру Бастрыкину.

Инцидент произошел 4 сентября, когда семья из Каменска-Уральского приехала отдохнуть в термальный комплекс. Маленький мальчик присел на скамейку в раздевалке, она внезапно перевернулась и ударила ребенка по голове. Родители позвали сотрудников комплекса, но те, якобы, не отреагировали на просьбу помочь. Деньги за неиспользованные услуги якобы тоже отказались возвращать. Позднее у мальчика диагностировали ушиб мягких тканей.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Валерьевичу Францишко представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", - заявили в пресс-службе СКР.

Отметим, что в "Баден-Баден" также прокомментировали случившееся. В пресс-службе сообщили, что к сотрудникам терм никто за помощью не обращался. Там также отметили, что тоже проводят внутреннюю проверку и открыты к диалогу с семьей пострадавшего ребенка.