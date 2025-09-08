08 Сентября 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Сбежавший из СИЗО в Екатеринбурге может быть вооружен: новые приметы

В ГУФСИН России по Свердловской области сообщили новые приметы 24-летнего Ивана Корюкова*, вместе с подельником неделю назад сбежавшим из СИЗО-1 в Екатеринбурге. Он может быть вооружен.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, сейчас Корюков* может быть одет в следующие вещи: белая кепка с надписью, черная куртка-плащевка до колена, на груди надпись бело-красного цвета вдоль молнии, толстовка светлого цвета, темно-синие штаны, на кармане логотип в виде ромба, и кроссовки черного цвета с логотипом "Найк".

"При себе может иметь кухонный нож!", - подчеркнули в ГУФСИН.

Иван Корюков*, сбежавший из СИЗО-1 Екатеринбурга (*внесен в список террористов и экстремистов)(2025)|Фото: telegram-канал "Антитеррор Урал" / t.me/antiterror_ural / Иван Корюков внесен в список террористов и экстремистов

Там уточнили, что Иван Корюков* разыскивается за совершение преступления террористического характера, а также за групповой побег из-под стражи. Любую информацию о местонахождении Корюкова* можно сообщить по телефонам: +7 922 184 27 66, +7 343 359 56 11, +7 343 359 57 44. Анонимность и вознаграждение гарантируются.

Напомним, что сегодня был задержан второй сбежавший – Александр Черепанов*. Его "взяли" в первом часу ночи 8 сентября, никакого сопротивления беглец не оказал. Сообщалось, что оба были осуждены по статье "Покушение на террористический акт группой лиц", они поджигали военкоматы в городах России.

*внесены в список террористов и экстремистов

Теги: СИЗО, побег, приметы, ГУФСИН, розыск, Екатеринбург


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.09.2025 07:42 Мск Один из сбежавших из СИЗО-1 Екатеринбурга задержан. Второго ищут
Ранее 07.09.2025 14:16 Мск Появились новые приметы сбежавших из СИЗО №1 в Екатеринбурге
Ранее 06.09.2025 13:59 Мск Baza: "Обвиняемые в терроризме сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге, предварительно раздобыв ключи"
Ранее 05.09.2025 14:50 Мск В свердловском ГУФСИН просят садоводов быть бдительными из-за побега из СИЗО
Ранее 05.09.2025 10:50 Мск Камеры засекли поджигателей военкоматов, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге
Ранее 03.09.2025 07:55 Мск За помощь в поимке сбежавших из СИЗО Екатеринбурга объявлено вознаграждение
Ранее 02.09.2025 12:35 Мск Поджигателей военкоматов, сбежавших из СИЗО Екатеринбурга, объявили в федеральный розыск
Ранее 01.09.2025 14:14 Мск В Екатеринбурге из СИЗО-1 сбежали осужденные за поджоги военкоматов

