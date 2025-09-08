Сбежавший из СИЗО в Екатеринбурге может быть вооружен: новые приметы

В ГУФСИН России по Свердловской области сообщили новые приметы 24-летнего Ивана Корюкова*, вместе с подельником неделю назад сбежавшим из СИЗО-1 в Екатеринбурге. Он может быть вооружен.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, сейчас Корюков* может быть одет в следующие вещи: белая кепка с надписью, черная куртка-плащевка до колена, на груди надпись бело-красного цвета вдоль молнии, толстовка светлого цвета, темно-синие штаны, на кармане логотип в виде ромба, и кроссовки черного цвета с логотипом "Найк".

"При себе может иметь кухонный нож!", - подчеркнули в ГУФСИН.

Там уточнили, что Иван Корюков* разыскивается за совершение преступления террористического характера, а также за групповой побег из-под стражи. Любую информацию о местонахождении Корюкова* можно сообщить по телефонам: +7 922 184 27 66, +7 343 359 56 11, +7 343 359 57 44. Анонимность и вознаграждение гарантируются.

Напомним, что сегодня был задержан второй сбежавший – Александр Черепанов*. Его "взяли" в первом часу ночи 8 сентября, никакого сопротивления беглец не оказал. Сообщалось, что оба были осуждены по статье "Покушение на террористический акт группой лиц", они поджигали военкоматы в городах России.

*внесены в список террористов и экстремистов