СБУ объявила в розыск Тимати

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов). Его данные внесены в базу еще 1 июля, передает РИА Новости.

В июне СБУ предъявила рэперу заочное обвинение по статье о нарушении порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории.

Напомним, с 2017 года Тимати числится в базе данных украинского экстремистского сайта "Миротворец".

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим и культурным деятелям. Так, в июле кинорежиссер, народный артист России Никита Михалков был объявлен в розыск на Украине, месяцем ранее - певец Григорий Лепс.