Транспортная прокуратура проверит "Уральские авиалинии", сорвавшие своим пассажирам полет в Ереван

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку после того, как по вине компании "Уральские авиалинии" часть пассажиров не смогли улететь в Ереван из Екатеринбурга.

Инцидент произошел 4 сентября. По неизвестной причине "Уральские авиалинии" поставили на рейс самолет меньшей вместимости, из-за чего не все пассажиры, купившие билеты, смогли попасть на борт. Пассажиров сначала отправляли из одной очереди на регистрацию в другую, а после и вовсе объявили, что вовремя улететь смогут только те, кто успел пройти онлайн-регистрацию. Остальным же предлагали либо вылететь на следующий день либо получить полный возврат средств.

Не всех устроило подобное решение. Согласно публикациям СМИ, есть как минимум один человек, у которого из-за действий авиакомпании сорвалось путешествие - билет на следующее после Еревана направление сгорел.

"Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнения перевозчиком законодательства о защите прав потребителей, воздушного законодательства", - заявили в пресс-службе прокуратуры.