Сборная России по футболу разгромила сборную Катара в товарищеской встрече

Сборная России по футболу в Эр-Райяне на стадионе "Аль-Садд" разгромила сборную Катара в товарищеской встрече.

Матч завершился со счётом 4:1. У российской команды отличились Александр Головин (33-я минута), Матвей Кисляк (35), Иван Сергеев (45) и Алексей Миранчук (69). У Катара единственный мяч забил Акрам Афиф (62).

Отметим, что гол полузащитника ЦСКА Кисляка стал дебютным за сборную. Также ещё один игрок "армейцев", защитник Матвей Лукин, дебютировал за основную сборную страны: футболист вышел на замену на 64-й минуте.

Сборная Катара располагается на 53-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA), российская сборная находится на 35-м месте.

Ранее подопечные Валерия Карпина сыграли дома вничью со сборной Иордании. Встреча, проходившая в Москве 4 сентября, завершилась нулевой ничьей. Следующий товарищеский матч Россия проведёт со сборной Ирана 10 октября в Волгограде.