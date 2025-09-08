Мать российской актрисы Екатерины Шпицы сбила девушка на самокате

Мать российской актрисы Екатерины Шпицы сбила девушка на самокате. О произошедшем актриса рассказала в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

69-летняя женщина успела вовремя увернуться, в результате у нее только легкий ушиб.

"К счастью, самый печальный итог этого происшествия – это то, что девушка даже не попросила извинений за то, что ударила человека своим транспортным средством. Мама, конечно, не вызывала ГАИ, не стала привлекать свидетелей, потому что спешила к врачу, к которому плотная запись, а сделала, как я всегда прошу: есть возможность зафиксировать хоть как-то нарушителя– фиксируй. Пусть страна знает своих героев! Еще и позировала маме, юмористка", - возмущается актриса.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что прокуратура Северного административного округа контролирует ход административного расследования ДТП, в результате которого пострадала женщина. По предварительным данным, на ул. Черняховского 20-летняя девушка, управляя прокатным электросамокатом, сбила женщину и уехала с места дорожной аварии. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

По данным канала "Мегаполис", сбившая мать актрисы самокатчица - родом из Нижневартовска.