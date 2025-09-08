Банки могут лишиться до 20% средств на депозитах из-за цифрового рубля

Распространение цифрового рубля может вызвать отток депозитов из банков.

Как следует из статьи ВШЭ, эффект неоднороден и зависит от размера кредитной организации. В первое время для небольших банков прирост цифрового рубля на 1 млрд в среднем может снизить вклады на 0,8 млрд руб., а для крупных — на 0,3 млрд.

В Центробанке заявили, так как переход к новой форме денег будет постепенным, это позволит финансовым организациям адаптировать свои бизнес-модели. Регулятор указал, что не будет начислять проценты на цифровые рубли.

Как заявил аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин, объем оттока средств с депозитов может составить от 5 до 20% от их нынешнего уровня. По его словам, россияне будут предпочитать цифровой рубль, если он станет восприниматься как удобное, безопасное и эффективное средство расчетов и хранения средств, сообщают "Известия".