Путин до конца года огласит послание Федеральному собранию

Глава государства Владимир Путин до конца года выступит с посланием Федеральному собранию.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Безусловно, в этом году послание состоится. Оно должно состояться, и оно состоится", - заявил он.

Отмечается, что до конца года будут и другие традиционные крупные мероприятия у российского лидера, в том числе "прямая линия", сообщает ТАСС.

Прошлое послание было оглашено в феврале 2024 года.