Путин до конца года огласит послание Федеральному собранию
Глава государства Владимир Путин до конца года выступит с посланием Федеральному собранию.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Безусловно, в этом году послание состоится. Оно должно состояться, и оно состоится", - заявил он.
Отмечается, что до конца года будут и другие традиционные крупные мероприятия у российского лидера, в том числе "прямая линия", сообщает ТАСС.
Прошлое послание было оглашено в феврале 2024 года.