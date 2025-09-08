ЦБ РФ может снизить ключевую ставку сразу на два процентных пункта

Центробанк России на ближайшем заседании может снизить ключевую ставку сразу на два процентных пункта до 16%.

Об этом сообщили большинство опрошенных экономистов. Выбор регулятор будет делать между этим шагом и более осторожным — понижением до 17%.

По словам экспертов, инфляция и ВВП идут по нижней границе прогноза ЦБ РФ. Это говорит о продолжающемся замедлении экономики и открывает возможности для более быстрого снижения ключевой ставки. Однако в таком случае деловая активность может оказаться излишне динамичной, что может подстегнуть ускоренное повышение цен, сообщает Forbes.

Как заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, Центральный банк России имеет большое пространство для смягчения денежно-кредитной политики, для снижения ставки.