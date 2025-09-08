Теплоход "Чайка" сел на мель в Финском заливе

Российский пассажирский теплоход "Чайка" сел на мель в Финском заливе в Санкт-Петербурге.

Как говорится в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры, в настоящее время спасательные службы занимаются переправой пассажиров на берег. На борту судна более 70 человек. Никто не пострадал.

Кроме того, ведомство организовало проверку по факту происшествия с теплоходом "Чародейка", который 7 сентября, предварительно, столкнулся с частью конструкции моста Белинского в Петербурге.