Орбан ожидает раздела Украины

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан считает вероятное разделение Украины на несколько зон по итогам завершения конфликта.

Он выразил мнение, что текущие дискуссии о гарантиях безопасности фактически предвещают такой раздел. Пока европейцы "элегантно" рассуждают о гарантиях безопасности, эти гарантии фактически означают раздел бывшей советской республики.

"Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и, наконец, западная зона, об очертаниях и статусе которой мы пока не можем сказать ничего определенного. Но мы видим, что Украина превращается в территорию, состоящую из трех зон", – заявил премьер-министр, сообщает РИА "Новости".

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского в "грубых угрозах" в адрес Будапешта. Так он прокомментировал заявление Зеленского об ударах по нефтепроводу "Дружба", по которому Венгрия получает российскую нефть и поставки уже трижды приостанавливались.