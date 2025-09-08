Патрушев назвал вбросом версию Берлина о подрыве "Северных потоков" Украиной

Версия генпрокуратуры Германии, о том, что граждан Украины являются ответственными за подрыв газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", вызывает вопросы.

Как сообщил "Коммерсанту" помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, это "нелепые вбросы". "Последний из них безоговорочно обвиняет группу украинских граждан, которые якобы зафрахтовали по поддельному румынскому паспорту яхту для прогулки по Балтийскому морю", – указал он.

После таких утечек у "компетентных людей" появляется много вопросов. Патрушев задается вопросом, кто позволил свободно действовать "украинским диверсантам" на территории другого государства, и предположил, что ВМС НАТО не в состоянии обеспечить безопасность вокруг своих баз, а власти ФРГ не следят, чем занимаются на их территории иностранцы.

"Либо вся эта активность планировалась, контролировалась и осуществлялась с участием высокопрофессиональных представителей натовских спецслужб?" – задался вопросом помощник президента.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что если расследование подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" не будет доведено до конца и не будут установлены все виновные, это создаст неприятный прецедент.