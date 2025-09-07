Трамп готов перейти ко "второму этапу санкций" против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов начать второй этап санкций против России, сообщает Reuters.

Американский лидер сообщил об этом в Белом доме. Однако он не назвал никаких сроков и не привел деталей.

Несколько дней назад Трамп заявил, что в ближайшее время намерен провести разговор с лидером России Владимиром Путиным. Также он выразил уверенность в достижении урегулирования конфликта вокруг Украины. Президент США отметил, что сделать это оказалось сложнее, чем изначально ожидалось.