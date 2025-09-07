Появились новые приметы сбежавших из СИЗО №1 в Екатеринбурге

Пресс-служба ГУФСИН Свердловской области назвала новые приметы осужденных, сбежавших из СИЗО-1 Екатеринбурга.

"Могут быть одеты в следующие вещи: короткий дутый пуховик фирмы Adidas черного цвета, шерстяная кофта светлого цвета, резиновые сапоги, спортивные кроссовки", - говорится в ориентировке. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, заключенные сбежали из изолятора на улице Репина 1 сентября. Оба были осуждены по статье "Покушение на террористический акт, совершенный группой лиц" – они поджигали военкоматы в городах России. В ГУФСИН России по Свердловской области призвали, владельцев приусадебных участков и дач на территории Свердловской области просят быть внимательными и бдительными.

Ранее источник Накануне.RU сообщал, что поджигателей военкоматов, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге, засекли камеры. За помощь в поимке беглецов объявлено вознаграждение.