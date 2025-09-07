Губернатор Федорищев пригласил "на разговор" Егора Крида

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к певцу Егору Криду после скандала с главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной.

"Я прочитал на одном портале твою позицию по поводу очень уважаемого мной, очень уважаемого в нашей стране руководителя, с одной стороны, а с другой стороны - девушки. Вот, Егор, ты не прав", - сказал Федорищев в видеообращении в своем Telegram-канале.

Он пригласил музыканта приехать в регион, но не на концерт, а к нему в гости. "Ты просто ко мне в гости приедь, и мы поговорим", - заявил Федорищев.

"Я знаю, что у тебя позиция, совпадающая с многими людьми, я уверен, ты поймешь, что не прав, прилетай", - добавил губернатор.

Ранее Мизулина раскритиковала Крида за хореографию на его концерте в Лужниках. Там танцевали стриптиз, тверк и в какой-то момент одна из танцовщиц слилась с певцом в страстном поцелуе. Недовольство Мизулиной вызвал тот факт, что маркировка мероприятия была 12+, а зрелище, мол, было не для подростковых глаз. Общественница заявила, что ей пришли "тысячи писем" от негодующих пользователей, также она сравнила происходившее на концерте с "голой вечеринкой". Она пообещала направить обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру.

В ответ певец заявил, что не считает "красиво поставленный танцевальный номер" и поцелуй с девушкой "развратными действиями", которые как-то могут пошатнуть семейные ценности.