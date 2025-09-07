В Первоуральске водитель иномарки погиб, вылетев на встречку

В Первоуральске в результате ДТП погиб 52-летний водитель Volkswagen.

Автоавария произошла 6 сентября около полуночи на Московском шоссе. По данным ГИБДД, мужчина не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada.

В результате ДТП водитель Volkswagen от полученных травм скончался на месте происшествия. За рулем Lada находился 18-летний житель Первоуральска, чей стаж вождения составляет один месяц. Его доставили в больницу. Молодой человек по результатам освидетельствования был трезвый. Состояние погибшего в момент ДТП будет установлено после проведения экспертизы.