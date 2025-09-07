Абрамов: Возраст молодежи может быть повышен до 40‑45 лет

Верхнюю планку возраста молодежи в России можно поднять с 35 до 40-45 лет, заявил глава Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов.

"Я согласен с теми экспертами, которые предлагают это сделать", — сказал он РИА Новости. Абрамов отметил, что в настоящее время у россиян "сдвинулся" как возраст взросления, так и старения. При этом он добавил, что этот вопрос необходимо просчитывать и исследовать.

Ранее ВОЗ "установил" возраст молодежи до 44 лет включительно, после чего в России начались дискуссии о повышении возраста молодежи. Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что есть смысл повысить возраст, к которому относят молодежь, до 40 лет. Министр здравоохранения Михаил Мурашко поддержал идею продлить возраст молодежи до 44 лет. Глава ФМБА Вероника Скворцова пошла дальше всех и допустила возможность признания молодежью россиян до 60 лет, потому что "меняются возрастные периоды".