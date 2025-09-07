В Киеве загорелось здание правительства

В центре Киева произошел пожар в здании правительства, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

На фотографиях в Сети с места происшествия виден дым над площадью Независимости.

Мэр города Виталий Кличко заявил, что в Печерском районе "в результате вероятного сбивания БПЛА произошло возгорание в правительственном здании".

Ранее телеграм-каналы сообщили, что по военной и промышленной инфраструктуре Украины ночью был нанесен один из самых массированных ударов дронами и крылатыми ракетами. Как пишет Mash, по оценкам мониторинговых каналов, могло быть использовано рекордное количество "Гераней" — до 700 единиц. Под ударом оказались Киев, Одесса, Кривой Рог, Кременчуг, Днепропетровск и Запорожье.