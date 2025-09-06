Вице-спикер парламента Словакии выступил против вступления Украины в Европейский союз

Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко выразил несогласие с мнением главы правительства страны Роберта Фицо, который поддерживает желание Украины вступить в Европейский союз, сообщают РИА Новости.

Фицо в пятницу провел переговоры с Владимиром Зеленским в украинском Ужгороде. По словам словацкого премьера, Словакия придерживается мнения о том, что членство Украины в Евросоюзе будет полезным, и готова поделиться своим опытом вступления в это объединение.

"Словацкая национальная партия выражает несогласие с поддержкой со стороны Словакии вступления Украины в Европейский союз. Европейский союз не может расширяться бесконечно. Самое подходящее время принять такие государства, как Сербия и Черногория, и завершить переговоры с государствами, которые к Европейскому союзу не относятся", - написал Данко на своей странице в социальной сети .

Он сообщил, что партия проинформирует о своей позиции партнеров по коалиции и попросит словацкого премьера изменить свое мнение о возможном членстве Украины в Евросоюзе, поскольку Украина представляет риски безопасности для государств-членов Европейского союза. Данко считает, что Украина не готова к членству в Европейском союзе ни политически, ни экономически.