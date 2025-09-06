Игорь Бабушкин поздравил коллектив Астраханского газоперерабатывающего завода с 40-летием

С 40-летним юбилеем в преддверии профессионального праздника — Дня работников нефтяной и газовой промышленности — сотрудников предприятия Астраханского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) поздравил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Лучшим специалистам глава региона вручил почётные грамоты и благодарственные письма.

АГПЗ на сегодня - это крупный производственный комплекс. Здесь введены в строй две очереди, налажено современное производство, реализуются масштабные программы модернизации.

АГПЗ занимает особое место среди ведущих предприятий отрасли и обеспечивает надежность системы газоснабжения потребителей на Юге России. По объёмам производства серы он входит в тройку мировых лидеров и обеспечивает значительную часть российского рынка. Завод выпускает сотни миллионов тонн серы и кубометров газа, бензина и других нефтепродуктов.

«За успехами предприятия, его достижениями и уверенными позициями стоят колоссальный труд и высокий профессионализм многотысячного коллектива. Особая гордость завода — династии рабочих и инженеров, сохраняющие и передающие из поколения в поколение лучшие трудовые традиции», — отметил Игорь Бабушкин.

Глава региона поблагодарил руководство и сотрудников АГПЗ за активное участие в благотворительных и социальных программах, реализацию спортивных и культурных проектов. Отдельную признательность губернатор выразил тем, кто поддерживает бойцов СВО и помогает в сборе гуманитарной помощи для фронта.