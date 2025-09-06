Глава Оренбуржья Евгений Солнцев побывал с рабочей поездкой в Северном районе

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев провел рабочий визит в Северный район. Первым пунктом в программе поездки было посещение животноводческого комплекса ООО «Северная Нива Органик». Предприятие занимается смешанным сельским хозяйством с 2004 года. "Северная нива" выпускает молочную продукцию, развивает растениеводство и мясное животноводство.

В 2019 году здесь был реализован инвестиционный проект. По итогам его реализации ввели в эксплуатацию животноводческий комплекс КРС «Курская Васильевка» на 2800 коров с площадками для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов.

Второй точкой визита главы Оренбуржья Евгения Солнцева стало посещение Северной средней общеобразовательной школы № 2. Здесь проходят обучение 203 ребенка, педагогический коллектив состоит из 23 специалистов.

В рамках нацпроекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» школу оснастили современными компьютерами, с 2023 года работает «Точка роста», которая привнесла в учебный процесс новые технологии в преподавании химии, биологии, физики. В школе активно работают по проектам «Движение Первых», «Юнармия», «Орлята России».

В 2016 году привели в порядок, отремонтировав, спортивный зал, в 2023 году проведен ремонт в учебном кабинете для «Точки роста». И теперь есть потребность в капитальном ремонте самого здания и кровли школы.

Соответствующая проектно-сметная документация дважды направлялась для участия в программе «Модернизация школьных систем образования».

"В Северной СОШ № 2 прослеживается весь комплекс проблем, характерных для сельских школ отдаленных районов, – и материальных, и кадровых. Их решение требует единого подхода, и такой подход должен быть закреплен в стратегии социально-экономического развития региона до 2034 года, который находится в разработке. Решить проблемы возможно, вступив в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования», – сказал Евгений Солнцев в ходе осмотра учебного заведения.

Третьей точкой рабочей поездки было посещение ГБУЗ «Северная районная больница». Медпомощь населению оказывают районная больница и 27 ФАПов, оснащено 39 коек круглосуточного стационара по семи медпрофилям.

В 2024 году был заключен договор на проведение капремонта систем водоснабжения, водоотведения и отопления медучреждения. Согласно договора, работы должны быть выполнены до конца 2025 года. Средства на капремонт районной больницы предусмотрены в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Оренбургской области» в 2025 году.

На данный момент имеется потребность в проведении внутренних отделочных работ после замены инженерных коммуникаций.

"Больница будет получать необходимую поддержку в дальнейшем. Ремонт медучреждения будет предусмотрен региональной программой «Модернизация первичного звена здравоохранения Оренбургской области", – подчеркнул в ходе общения с медперсоналом Евгений Солнцев.