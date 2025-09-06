Мария Захарова заявила, что Зеленский только биологически отвечает характеристикам человека

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС заявила, что Зеленский только биологически отвечает характеристикам человека.

По ее словам на Украине происходит уничтожение культуры, для этого ведется "отмена" и переформатирование народа.

"На Украине происходит под их, непосредственно западным, руководством как раз наглядная реализация их концепции. Там уже отмена происходит вместе с уничтожением", - сказала Захарова.

"Другое дело, что они уничтожают в первую очередь украинский народ, - продолжила она. - Потому что я, например, считаю, что это геноцид украинского народа руками Зеленского. Я это только так рассматриваю, что это очередная инсценировка по приводу к власти человека, прости господи - он просто биологически отвечает этим характеристикам, - который должен осуществить задуманное ранее, то, что пытались западники реализовать давно - уничтожить Украину и украинцев".