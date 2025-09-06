06 Сентября 2025
Фото: Накануне.RU

РИА Новости: ВСУ массово отходят с позиций у Константиновки

Под Константиновкой украинские вооруженные формирования сталкиваются с серьезной нехваткой личного состава. Как сообщил РИА Новости заместитель командира штурмового отряда "Русь" с позывным "Вестер", это вынуждает многие подразделения ВСУ отходить с передовых позиций в лесополосах на тыловые рубежи.

По словам офицера, после освобождения Часовой Яра российские подразделения, включая отряд "Русь", продвинулись вперед и закрепились на ряде опорных пунктов, преодолев подготовленную оборону противника.

Украинская сторона, как отметил "Вестер", избегает прямых пехотных столкновений, делая ставку на беспилотники, в то время как их пехота отступает, часто без боя. Такие действия, по оценке собеседника агентства, могут свидетельствовать о нехватке сил для удержания оборонительных рубежей.

Он добавил, что попытки ВСУ контратаковать малыми группами для возврата утраченных позиций не имеют успеха, а наступающая пехота противника систематически уничтожается российскими подразделениями.

