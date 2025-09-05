В Екатеринбурге арестовали молодого человека по делу о пропаганде терроризма

Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области.

Местного жителя 2000 года рождения обвиняют в том, что в ночь на 14 января он нанес на стену нежилого здания символику запрещенной террористической организации. Его действия следствие квалифицировало как публичное оправдание терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

В рамках расследования сотрудники СКР и ФСБ провели осмотр места происхождения, допросили свидетелей и собрали доказательства. Следствие подало в суд ходатайство об аресте подозреваемого, утверждая, что он может скрыться от правосудия. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.