Домодедовский суд Московской области освободил российскую актрису Аглаю Тарасову из под стражи, сообщили Накануне.RU в суде.

Суд избрал для нее меру пресечения — запрет определенных действий.

Напомним, ранее Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово. Она прилетела из Израиля. При себе у нее был вейп с наркотическим веществом. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков". Тарасовой грозит до семи лет тюрьмы и штраф 1 млн рублей.

Тарасовой 31 год. Она дочь актрисы Ксении Раппопорт. Широкую известность получила после фильма "Лед", за эту роль Тарасова получила премию "Золотой орел".