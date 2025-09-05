Путин поучаствует в онлайн-саммите БРИКС, который созывает Бразилия

Президент РФ Владимир Путин примет участие во внеочередном онлайн-саммите БРИКС, который созывает Бразилия.

"Путин будет принимать участие посредством видеоконференции", - сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Бразилия инициирует внеочередной саммит БРИКС, чтобы обсудить совместный ответ на американские торговые угрозы. По данным бразильских СМИ, встреча запланирована на 8 сентября.

В конце июля президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым пошлины на бразильскую продукцию вырастут до 50%. Бразилия — крупнейший покупатель российского дизеля, пишет РБК. По данным FT, страна опасается, что вслед за Индией столкнется с дополнительными пошлинами со стороны США.