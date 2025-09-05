Трамп: США, похоже, потеряли Индию и Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что США, похоже, "потеряли" Россию и Индию из-за развития их отношений с Китаем.

"Похоже, мы потеряли Индию и Россию и уступили их глубинному и темному Китаю", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он пожелал трем странам "процветающего совместного будущего".

Ранее Трамп, комментируя военный парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США. "Отличного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая. Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что заявления американского лидера о "заговорах" сделаны в переносном смысле.